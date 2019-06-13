Son Dakika Haberleri: S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 3 adet arttı
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S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 3 adet arttı

2 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla son bir haftada 3 adet artışla 844 adete çıktı.

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 3 adet arttı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla son bir haftada 3 adet artışla 844 adete çıktı.
S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 1 adet artışla 209'a çıktı ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet artarak 1,053 adete yükseldi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 77 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,019 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 8 adet artışla 448'e çıkarken, Anadarko'da 1 adet düşüşle 113'e geriledi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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