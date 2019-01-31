Son Dakika Haberleri: S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 4 Adet Arttı

S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 4 Adet Arttı

35 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı, geçen bir haftalık dönemde toplam 4 adet artışla 1,113 adet düzeyine çıktı.

S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 4 Adet Arttı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı, geçen bir haftalık dönemde toplam 4 adet artışla 1,113 adet düzeyine çıktı.

S&P Global Platts'ın, çarşamba günleri itibarıyla haftalık olarak açıkladığı rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 36 adet azalarak 833 adete gerilerken, doğal gaz kule sayısı 38 adet artışla 261'e yükseldi.Aynı dönemde, petrol ve doğal gaz sondajında ortak olarak kullanılan kule sayısı da 2 adet artışla 19'a çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre 18 adet artan petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin 1,084 adedi karada, bir adedi iç sularda, 28 adedi de açık sularda yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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