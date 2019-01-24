Son Dakika Haberleri: S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı Azaldı

S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı Azaldı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısıÇarşamba günü itibarıyla geçen bir haftalık dönemde 18 adet düşüşle 1,109'a geriledi.

S&p Global Platts: ABD'de Sondaj Kule Sayısı Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı

Çarşamba günü itibarıyla geçen bir haftalık dönemde 18 adet düşüşle 1,109'a geriledi.

Buna göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı 42 adet artışla 262'ye yükselirken, petrol sondaj kule sayısı 59 adet azalarak 830 düzeyine ve petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı 1 adet düşüşle 17'ye geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 26 adet arttı ve sondaj kulelerinin 1,083 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 25 adedi ise açık sularda yer aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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