Son Dakika Haberleri: S&p Global Platts Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 7 Adet Azaldı

S&p Global Platts Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 7 Adet Azaldı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı Çarşamba günü itibarıyla 7 adet düşüşle 1,138 düzeyine geriledi.

S&p Global Platts Raporu: ABD'de Sondaj Kule Sayısı 7 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı Çarşamba günü itibarıyla 7 adet düşüşle 1,138 düzeyine geriledi.

S&P Global Platts tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı 39 düşüşle 861'e gerilerken, doğal gaz kule sayısı 22 adet artışla 259'a yükseldi.

S&P Global Platts verilerine göre, bu dönemde petrol ve doğalgaz ortak kullanılan kule sayısı bir adet düşüşle 18'e indi.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,110 adedi karada, bir adedi iç sularda, 27 adedi ise açık denizde yer aldı.

Sondaj kule sayılarını, S&P Global Platts çarşamba günleri, Baker Hughes cuma günleri açıkıyor.

Baker Hughes tarafından açıklanan son verilere göre, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi. ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı da aynı dönemde 1,075 adete indi.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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