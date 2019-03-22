Son Dakika Haberleri: S&p Gp: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı Beş Adet Azaldı

S&p Gp: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı Beş Adet Azaldı

1 saat önce

ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azalarak 864'e gerilediğini açıkladı.

S&p Gp: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı Beş Adet Azaldı, System.String[]
ABD merkezli petrol alanları hizmet şirketi S&P Global Platts, ABD'de petrol sondaj kule sayısının bir haftada beş adet azalarak 864'e gerilediğini açıkladı.

S&P Global Platts'ın 20 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı iki adet artışla 219'a yükselirken, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı sıfır oldu.

Böylece, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 20 Mart itibarıyla üç adet azalarak 1,083 adete düştü.

S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 24 adet arttı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,057 adedi karada, dört adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

S&P Global Platts'ın Çarşamba günleri açıkladığı sondaj kule sayılarına ilişkin verileri, Baker Hughes  tarafından da Cuma günleri açıklanıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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