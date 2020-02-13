S&P, Hindistan'ın kredi notu ve görünümünü teyit etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi S&P, Hindistan'ın kredi notu ve görünümünü teyit etti - Son Dakika Ekonomi

S&P, Hindistan'ın kredi notu ve görünümünü teyit etti

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Hindistan'ın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.

S&P, Hindistan'ın kredi notu ve görünümünü teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Hindistan'ın kredi notunu ve not görünümünü teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın uzun vadeli "BBB-", kısa vadeli "A-3" olan talep edilmemiş (unsolicited) yerel ve döviz cinsinden kredi notlarının teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Hindistan'ın uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" seviyede bırakıldığı kaydedildi.

S&P'den yapılan açıklamada, "Hindistan ekonomisinin son çeyreklerde dikkate değer bir şekilde hız kesmesine rağmen, yapısal büyümenin sağlam olduğuna inanıyoruz. Reel büyüme gelecek 2-3 yıl içerisinde kademeli olarak uzun vadeli oranlara doğru iyileşecek." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Hindistan'ın kamu borcunun yükseldiği, bütçe açığının hükümetin hedeflediği seviyenin üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Açıklamada Hindistan'ın bu yıl yüzde 6, 2021 yılında yüzde 7, 2022 ve 2023'te ise yüzde 7,4 büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Hindistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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