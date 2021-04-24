S&P, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ın kredi notunu teyit etti - Son Dakika

S&P, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ın kredi notunu teyit etti

24.04.2021 00:51
S&P, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ın kredi notunu teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli kredi notunu "AA/A-1+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli kredi notunu "AA/A-1+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin hızlı aşı uygulamasının ekonominin bu yıl aşamalı olarak yeniden açılmasına izin vererek, 2021 ve 2022'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyümesinde güçlü bir toparlanma sağlayacağı aktarıldı.

Avrupa Birliğine (AB) erişimin sınırlanmasının toparlanma üzerinde baskı oluşturacağına işaret edilen açıklamada, devlet desteklerinin geri çekilmesiyle kamu açığının bu yıl daralmaya başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli, yerel ve döviz cinsinden kredi notunun "AA/A-1+" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği kaydedildi.

İtalya'nın notu da teyit edildi

S&P'den yapılan bir diğer açıklamada, İtalya'nın uzun ve kısa vadeli kredi notunun "BBB/A-2" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

İtalyan ekonomisinin 2021'de yüzde 4,7 ve 2022'de yüzde 4,2 oranında büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bunun mali teşvik, AB kurtarma fonları ve hızlanan aşılamalarla canlanan özel tüketimi yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl yaklaşık yüzde 9,5 olan bütçe açığının GSYH'ya oranının 2021'de yüzde 11,6 olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan S&P, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunun "BB-"den "BB"ye yükseltildiğini, kısa vadeli kredi notunun "B" ve not görünümünün "pozitif" olarak teyit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yüzde 8,2 daralan, Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 5,8 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Yunanistan, England, İtalya, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi S&P, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ın kredi notunu teyit etti - Son Dakika Ekonomi


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