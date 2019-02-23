Son Dakika Haberleri: "S&P'nin politik bir davranışı söz konusu"

"S&P'nin politik bir davranışı söz konusu"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S&P'nin Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S&P'nin Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:55 

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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