"S&P'nin politik bir davranışı söz konusu"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S&P'nin Türkiye'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "S&P'nin Türkiye
'ye karşı kasıtlı bir şekilde politik bir davranışı söz konusu. Zaten bizim artık S&P ile bir ilişkimiz kalmadığı için bu da onları tabii çıldırtıyor." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:55
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