Son Dakika Haberleri: S&P, Resmen Çin Piyasasına Girdi

S&P, Resmen Çin Piyasasına Girdi

1 saat önce

Çin Halk Bankası, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings'in Çin'in kredi derecelendirme piyasasına girdiğini duyurdu.

S&P, Resmen Çin Piyasasına Girdi, System.String[]

Mali Piyasa Kurumsal Yatırımcılar Birliği tarafından yapılan açıklamada da, kuruluşun Beijing şubesinin, S&P Global Ratings China adıyla bankalararası borsa piyasasına girmesinin birlik tarafından kabul edildiği duyuruldu.

Çin Halk Bankası'nın açıklamasında, kredi derecelendirme sektörünün dışa açılmasının finans piyasalarının istikrarlı olarak dışa açılmasının önemli bir parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in finans piyasasının uluslararasılaşma sürecinin sürekli hızlandığı bugünlerde, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ülkede faaliyet göstermesinin, hem yabancı yatırımcıların RMB varlıklarını çeşitlendirme taleplerini karşılayabileceği, hem de Çin'in derecelendirme kalitesinin iyileşmesine yarar sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin Çin'in finans piyasasının standardize ve sağlıklı bir şekilde kalkınmasını hızlandırmak için büyük önem taşıdığı da ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:47 Kaynak: Bültenler

Halk Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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