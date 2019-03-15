Son Dakika Haberleri: S&P: Türkiye'de resesyon devam edecek

S&P: Türkiye'de resesyon devam edecek

56 dakika önce

"Türkiye 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak" diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti.

S&P: Türkiye'de resesyon devam edecek, System.String[]
"Türkiye 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak" diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:00 

Türkiye, Ekonomi
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