S&P: Türkiye'de resesyon devam edecek
56 dakika önce
"Türkiye 2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak" diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti.
"Türkiye
2019'da negatif yıllık büyüme yaşayacak" diyen kredi derecelendirme kuruluşu S&P; zayıf yurt içi talep, yatırımlarda devam eden daralma ve sıkılaşan uluslararası finansal şartların ekonomiyi zorlayacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:00
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