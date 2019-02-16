Son Dakika Haberleri: S&p Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti

S&p Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

S&p Türkiye'nin Kredi Notunu Teyit Etti, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'B+', uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise 'BB-' olarak teyit edildiği bildirildi. Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu da 'B' olarak teyit ettiği kaydedildi. Ayrıca kurum; Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise 'durağan' olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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