Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti. Ayrıca kurum, not görünümünü değiştirmeyerek durağanda bıraktı.

S&P ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3.6, 2022 yılında ise yüzde 3.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

MOODY'S KREDİ NOTUNU B1'DEN B'2'YE İNDİRMİŞTİ

Bir başkan kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Investors Service, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek ülkenin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi. Kuruluş Türkiye'nin not görünümünü ise, mali ölçümlerin beklenenden daha hızlı kötüleşebileceğini kaydederek "negatif"te bıraktı.

FİTCH TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜMÜNÜ 'NEGATİF'E ÇEVİRMİŞTİ

Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek, not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.