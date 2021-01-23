Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında "B+" olarak teyit etti. Ayrıca kurum, not görünümünü değiştirmeyerek durağanda bıraktı.
S&P ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3.6, 2022 yılında ise yüzde 3.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.
Bir başkan kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Investors Service, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek ülkenin kredi notunu B1'den B2'ye indirdi. Kuruluş Türkiye'nin not görünümünü ise, mali ölçümlerin beklenenden daha hızlı kötüleşebileceğini kaydederek "negatif"te bıraktı.
Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek, not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.
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