S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
18 dakika önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye
'nin kredi notunu B+ olarak teyit etti. Görünüm ise durağan olarak kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30
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