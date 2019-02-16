Son Dakika Haberleri: S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

18 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak teyit etti.

S&P Türkiye'nin notunu açıkladı, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B+ olarak teyit etti. Görünüm ise durağan olarak kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30 

Türkiye, Ekonomi
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