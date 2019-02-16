Son Dakika Haberleri: S&p Türkiye'nin Notunu ve Görünümünü Değiştirmedi

S&p Türkiye'nin Notunu ve Görünümünü Değiştirmedi

13 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "B " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünü değiştirmedi.

S&p Türkiye'nin Notunu ve Görünümünü Değiştirmedi, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin "B " olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünü değiştirmedi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye sermaye girişinin azaldığı ve ödemeler dengesi gücünün azaldığına işaret edildi.

S&P'nin derecelendirme raporunda, düşen faiz oranlarının tahminlerin üzerinde çıkması, enflasyonun yükselmesi ve sıkı bir finansal duruma geçilmesi halinde Türkiye'nin notunun düşürülebileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

Ekonomi
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