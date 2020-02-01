S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmezken 'durağan' seviyedeki görünümü de aynı kaldı.



Ayrıca kuruluş, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl da yüzde 3,3 büyüyeceği tahmininde bulundu. - İSTANBUL