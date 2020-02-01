S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi - Son Dakika Ekonomi

S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.

S&P Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmedi.


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, Türkiye değerlendirme raporunu açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin B+ olan kredi notunda bir değişikliğe gitmezken 'durağan' seviyedeki görünümü de aynı kaldı.


Ayrıca kuruluş, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl da yüzde 3,3 büyüyeceği tahmininde bulundu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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