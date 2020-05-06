S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 'B+' ve uzun vadeli yerel para birimi... - Son Dakika Ekonomi

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi...

6 saat önce

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:38 Kaynak: AA


Son Dakika

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