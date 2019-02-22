Son Dakika Haberleri: S&p: Ülkelerin Dış Borcu 2019'da 50 Trilyon Dolar Olacak

S&p: Ülkelerin Dış Borcu 2019'da 50 Trilyon Dolar Olacak

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) hesaplamalarına göre, ülkelerin dış borcu 2019 yılında yüzde 6.0 artarak, ilk kez 50 trilyon dolara ulaşacak.

S&p: Ülkelerin Dış Borcu 2019'da 50 Trilyon Dolar Olacak, System.String[]
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) hesaplamalarına göre, ülkelerin dış borcu 2019 yılında yüzde 6.0 artarak, ilk kez 50 trilyon dolara ulaşacak.

S&P açıklamasına göre, söz konusu artış 7.78 trilyon dolar düzeyinde olacak ve bu artışın yüzde 70'i uzun vadeli borçların yeniden finanse edilmesinden kaynaklanacak.

S&P analisti Karen Vartapetov, 2019 yılında dış borçlardaki 2.3 trilyon dolarlık artışın ise net borçlanma ile gerçekleşeceğini ve bu artışın yıllık bazda yüzde 3.2'ye karşılık geleceğinin altını çizdi.

Öngörülen dış borç toplamı, tüm ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2.6'sına denk geliyor. Açıklamada, en yüksek dış borcu olan ülkelerin değişmeyerek ABD ve Japonya olacağı belirtildi.

Raporda, toplam ticari borçalanmanın uzun vadeli olan kısmının toplam GSYH'nın yüzde 9.0'unda kalacağı ve kısa vadeli borçlanmanın 5.3 trilyon dolar olacağı öngörüldü.

Borçlanmanın GSYH'ya oranının 2014 yılındaki yüzde 5.4'ten kademeli olarak aşağıya çekildiğinin belirtildiği raporda, bu duruma sebep olarak hükümetlerin vadeleri uzatması, düşük faizler ve finansal iyileştirmeler olduğuna işaret edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılacak Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:24:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S&p: Ülkelerin Dış Borcu 2019'da 50 Trilyon Dolar Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]