Son Dakika Haberleri: S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti
Son Dakika Ekonomi S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

10 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunun bir basamak yükseltildiğini bildirdi.

S&P Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Yunanistan'ın kredi notunun bir basamak yükseltildiğini bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunun "B+" seviyesinden "BB-"ye yükseltildiği, kısa vadeli kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, not görümünün ise "pozitif" olduğu bildirildi.

Açıklamada not değişim kararında ülkenin sermaye kontrollerinin bütçe üzerinde risk yaratmadan kaldırılmasının etkili olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada Yunanistan ekonomisinin 2019-2022'da ortalama büyümesinin yüzde 2,5 seviyesinde olmasının ve ülkede iç talebin artmasının beklendiği kaydedildi.

S&P açıklamasında "pozitif" not görünümüne ilişkin olarak "Bu, hükümetin yapısal reformları gerçekleştirmeye devam etmesi, ekonomik büyümesini güçlendirmesi ve kamu finansmanını sürdürülebilir kılması halinde gelecek 12 ay içerisinde Yunanistan'ın kredi notunu tekrar yükseltebileceğimize işaret ediyor." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle 2015 yılında sermaye kontrollerini uygulamaya koymuş, finansal göstergelerdeki iyileşmenin ardından geçtiğimiz ağustos ayında yürürlükten kaldırmıştı.

Yunanistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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