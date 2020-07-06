S. Pellegrino ve Acqua Panna güçlerini birleştiriyor - Son Dakika

S. Pellegrino ve Acqua Panna güçlerini birleştiriyor

Dünyanın önde gelen markalarından S. Pellegrino ve Acqua Panna, salgın sonrası kapılarını yeniden açan restoranlar için 50 "Best for Recovery" programının kurucu bağışçısı oldu.

Dünyanın önde gelen markalarından S. Pellegrino ve Acqua Panna, salgın sonrası kapılarını yeniden açan restoranlar için 50 "Best for Recovery" programının kurucu bağışçısı oldu.

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti


Bağış toplama girişimi ile lezzet ve seyahat tutkunlarına sıradışı gastronomi fırsatlarını keşfetme imkanı sunulurken, Türkiye ve dünya çapındaki tüm restoranlara finansal kaynak oluşturmayı hedefleyen programa başvuru olanağı sağlanıyor. Şimdiye dek yapılmış en büyük küresel etkinlik olan, World's 50 Best Restaurants (Dünyanın en iyi 50 restoranı) oluşumunun başlattığı "50 Best for Recovery" programı ile gastronomi dünyasının hızla toparlanarak eski gücüne kavuşması için doğrudan ve somut destek sağlayacak bir fon oluşturulması hedefleniyor. Bu bağış toplama girişimi ile lezzet ve seyahat tutkunlarına farklı gastronomik deneyimleri keşfetme fırsatı da sunuluyor. Tüketiciler S. Pellegrino ve Acqua Panna markalarının sponsorluğunda hayata geçirilen ve açık artırmaya sunulan birbirinden özgün ve sıra dışı deneyim paketlerine teklif vererek, #SupportRestaurants dayanışma hareketine katkıda bulunmuş oluyor.


S.Pellegrino ve Acqua Panna'nın küresel ve yerel ölçekte yürüttüğü #SupportRestaurants dayanışma hareketini, gastronomi dünyasını bir araya getirmeye, toplumu bu oluşuma destek vermeye ve günümüzde yaşanan krizi aşıp endüstriyi yeniden kurmak için aktif olarak katkıda bulunmaya davet ettiği video ile duyuruyor. Eşsiz gastronomi deneyimlerini kaçırmak istemeyenler 12 Temmuz Pazar gününe kadar açık artırma tekliflerini çevrimiçi olarak www.50BestForRecovery.com adresinden yapabiliyor.


Yemek ve seyahat meraklıları için oluşturulan özel fırsatlardan bazıları;


"Dünyaca ünlü Şef Massimo Bottura ile birlikte şefin memleketi Modena'nın gastronomik hazinelerini keşfetmeyi vadediyor. Casa Maria Luigia'da iki gece konaklamalı paket, Lara Gilmore Bottura ile yapılacak sanat turunu ve bölgenin en iyi restoranlarından Francescana at Maria Luigia, Franceschetta 58 ve iki kez Dünya'nın en iyi 50 Restoranı listesine girmiş Osteria Francescana'da yenecek yemekleri de kapsıyor. İtalya'nın dinamik moda ve tasarım başkenti Milan'da gerçekleşecek S.Pellegrino Young Chef yarışmasının 2021 Büyük Finaline iki kişilik VIP davetiye de bulunuyor. Açık artırma sonucu davetiyeyi alacak kişi, dünyanın en iyi şefleri ile aynı havayı solumanın yanı sıra ihtişamlı Gala Yemeğine ve Ödül Törenine katılmanın ve San Pellegrino Terme'yi ziyaret etme şansını yakalıyor. Acqua Panna tarafından hazırlanan iki kişilik, üç günü kapsayan Medici döneminin özelliğini taşıyan Villa Panna'da lüks bir konaklama fırsatı elde ediyor. Villa Panna'nın Michelin yıldızlı şefinin ellerinden çıkma özel Toskana barbeküsü eşliğinde bölgenin gizli lezzetlerini tadarken; ayrıca Toskana bağlarında özel bir şarap tadım turunun yanı sıra Floransa'nın eşsiz manzarasına karşı keyifli aperatifler eşliğinde Ponte Vecchio altında sonlanan bir tekne turu da düzenleniyor. Misafirler geceyi Gucci Osteria da Massimo Bottura'da ünlü Şef Karime Lopez'in ayrıcalıklı menüsüyle taçlandırıyor. Program hakkında teferruatlı bilgiye S. Pellegrino'nun www.sanpellegrino.com resmi websitesi ile Facebook ve Instagram hesaplarından ulaşılabiliyor." - BURSA

Türkiye, Şef, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi S. Pellegrino ve Acqua Panna güçlerini birleştiriyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
17:06
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 18:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: S. Pellegrino ve Acqua Panna güçlerini birleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]