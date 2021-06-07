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S Plaka Kiralama İhalemiz Hakkında Açıklama - Son Dakika

S Plaka Kiralama İhalemiz Hakkında Açıklama

07.06.2021 16:22
S Plaka Kiralama İhalemiz Hakkında Açıklama, System.String[]

Kamuoyunun dikkatineServis Plakası Kiralama İhalemiz ardından bazı yerel gazeteler ve internet haber sayfalarında çıkan haberleri hassasiyetle takip etmekteyiz.

Kamuoyunun dikkatine

Servis Plakası Kiralama İhalemiz ardından bazı yerel gazeteler ve internet haber sayfalarında çıkan haberleri hassasiyetle takip etmekteyiz. Son olarak 7 Haziran 2021 tarihinde bir yerel gazetede çıkan 'Büyükşehir Bize Düşman mı' başlıklı haber sonrası kamuoyunu bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.

Şehrimizde S Plaka Satışı veya Kiralanması işi en son 2005 yılında gerçekleşmiş olup 2019 yılına kadar servis plakası ihalesi yapılmamıştır. Aradan geçen 14 yıl boyunca hiç yapılmayan S plaka satışı veya kiralanması için yeni servis araçlarına ihtiyaç olup olmadığı konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda Eskişehir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun görüşüne başvurulmuş olup, kurumların birçoğu S plaka ihtiyacı bulunduğu yönünde tarafımıza görüş bildirmiştir. Ayrıca ESOGÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı'nda görev yapan öğretim üyelerince teknik rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor incelendiğinde şehrimizdeki nüfus artışı, özel ve resmi okullar ile bu okulda okuyan öğrenci sayılarının artması, gelişen sanayiye paralel olarak istihdam edilen işçi sayısının artması gibi birçok gerekçe ile servis sayısının arttırılması elzem bir hal almıştır. Servis araçlarına en çok ihtiyaç duyan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge, Eskişehir Sanayi Odası başta olmak üzere birçok kurum, şehrimizde S plaka sayısının arttırılmasının gerçek bir ihtiyaç olduğunu resmi yazılar ile tarafımıza ulaştırmışlardır.

Servis plakalı araçların sayısında 2005-2019 yılları arasında artış yapılmamış olup, bu süreçte şehrimizin nüfusu yaklaşık 150 bin kişi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışan sayısı yaklaşık 55 bin kişi, üniversite öğrenci sayısı 25 bin kişi, ilk ve orta dereceli okulda öğrenim gören öğrenci sayısı da 25 bin kişi artmıştır. Ayrıca şehrin genellikle uzak bölgelerinde bulunan özel okul sayıları da bu süreçte 15'den 123'e yükselerek %720 oranında artış göstermiştir. Tüm bu istatistiklere rağmen 2005-2019 yılları arasında S plaka sayısında herhangi bir artış yapılmamıştır.

Tüm bu gerekçe ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, birçok kurumun temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 16 Ekim 2019 tarihinde S Plaka Servis Araç Sayısının arttırılmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak 332 adet yeni S Plaka kiralanması için şartları daha önceden duyurulmak koşuluyla açık ihaleye çıkılmıştır. En son gerçekleşen 75 adetlik kiralamaya kadar geçen süre zarfında yapılan 6 ihalede toplam 35 adet S plaka kiralamaya gidilmiş ve bu ihalelerin hiçbiri Eskişehirli servisçilerden talep görmemiştir. Son olarak 75 araç için ihale yapılmış, birçok kurum ihtiyaç olduğunu belirtmesine rağmen mevcut servisçiler bu ihaleye de ilgi göstermemişlerdir.

Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nın açıklamasında yer alan ve son derece yakışıksız bulduğumuz "ısmarlama ihale" gibi kelimelerle yaratılmaya çalışılan algı kesinlikle doğru değildir. İhalemizin tamamı kamera ile kayıt altında olup, şartları sağlayan kişi veya firmaların katılımına da açık olarak gerçekleşmiştir. Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nın yaptığı açıklamada belediyemizi servis araç sahibi ve şoförlerine düşmanca tavır takınmakla suçlaması kabul edilebilir değildir, maksadı kasıtlıdır. Daha önce Eskişehir'de servis aracına ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle UKOME kararına da dava açan Eskişehir Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası'nın bu davayı da kaybettiğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Ayrıca aynı haberde Oda Başkanının pandemi sürecinde Eskişehirli esnafı yalnız bıraktığımızı dile getirmesindeki amacın siyasi olduğunu üzülerek görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde bizlerden destek talep eden esnaf odalarımızı hiçbir zaman geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz.

Kıymetli hemşehrilerimizin, değerli servisçi esnafımızın ve kamuoyunun şunu da bilmesini isteriz ki: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ihalelerimiz açıklanan şartnamelere ve ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. S Plaka Kiralama İhalesi de bu şekilde gerçekleşmiştir. Şartnamedeki şartları taşıyan firmaların şehir dışından gelerek ihaleye katılmalarını engellemek veya kiralama yapmamak gibi yasa dışı bir hamlede bulunmak yetkimiz dahilinde değildir. İhale sonucunda Eskişehirli servisçi esnafının işsiz kalacağı yönünde yaratılmaya çalışılan siyasi algı da yapılan ihaleden kaynaklı değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak özel firmaların hangi servis firmaları ile çalışacağını belirlemek gibi bir yetkimiz yoktur.

Kamuoyunun S Plaka ihalesi ile ilgili değerlendirmelerini bu bilgiler ölçüsünde yapmalarını temenni ediyoruz.

S Plaka Kiralama İhalemiz Hakkında Açıklama

Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Esnaf, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum S Plaka Kiralama İhalemiz Hakkında Açıklama - Son Dakika


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