Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

15.08.2022 16:11
Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 46 kişi yakalandı.

S? Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada aranan 46 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlüklerinin yanı sıra devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere karşı sabit yol ve "şok" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 28 bin 679 kişinin güvenlik kaydı incelenerek çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Denetimlerde 5 şahıs gözaltına alındı, 21 şahsa ise adli işlem, 24 şahsa idari işlem, bunlardan 7 şahsa 2 bin 243 lira cezai işlem uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde 4 bin 129 araç kontrol edilerek 54 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yapıldı.

Uygulamalarda 184 iş yeri kontrol edildi, 3 adet tabanca, 29 adet mermi, 28 adet kesici ve delici alet ve 2 adet kurusıkı tabanca ile 125 adet sentetik ecza, 21,39 gram metamfetamin, 1,56 gram kannabinoid, 1 kilo 506,02 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 11 bin 146 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 394 araç ve sürücüye 1.505.686 lira cezai işlem uygulandı, 181 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı - Son Dakika
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