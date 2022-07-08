S1mple, 1v4 attığı clutch ile IEM Cologne'ye damga vurdu - Son Dakika
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S1mple, 1v4 attığı clutch ile IEM Cologne'ye damga vurdu

08.07.2022 12:15

Counter Strike Global Offensive'in popüler yetenekli oyuncuları arasında yer alan Natus Vincere (NaVi) oyuncusu S1mple, IEM Köln'de dört kişiye karşı attığı AWP clutch ile maça damga vurdu.

Natus Vincere'nin IEM Cologne 2022'nin MOUZ'a karşı açılış maçında profesyonel yetenekli oyuncu S1mple, bir kez daha Mirage haritasında dört kişiye karşı attığı clutch ile tarihin en iyi oyuncuları arasında yer aldığını kanıtladı.

NAVI'nin 24 yaşındaki yetenekli oyuncusu s1mple, MOUZ'a karşı oynadığı 7. raund tek başına dört kişiyi AWP ile öldürmesinin ardından IEM Cologne 2022'ye damga vurdu.

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İlk adamı CT spawn'dan Jungle'a giren oyuncuyu AWP ile vurarak oyuna devam eden s1mple, Connector'de dururken Mid'den gelen JOC'u AWP ile no-scope vurdu. Geriye kalan iki MOUZ'lu oyuncu Mirage'de A site bölgesinde diğer iki oyuncuyu da vurarak NAVI'ye yedinci raundı kazandırıyor.

S1mple, Haziran ayında BLAST PremierSpring Finals'daki performansı için 20. HLTV MVP madalyasına layık görüldü. CS: GO tarihinde böyle bir başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar S1mple, 1v4 attığı clutch ile IEM Cologne'ye damga vurdu - Son Dakika


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