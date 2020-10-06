S400'ler Sinop'a konuşlanıyor - Son Dakika

S400'ler Sinop'a konuşlanıyor
S-400'ler Sinop'a sevk edilirken yolda görüntülendi
SİNOP - Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi.
Ankara'dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetlerineait S-400'leri Samsun'dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
S-400 konvoyu Sinop'a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:03 - Kaynak: İHA
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