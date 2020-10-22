Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi - Son Dakika
BBC

Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi

22.10.2020 16:42
Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi, System.String[]

Lübnan'da siyasi partiler, hükümeti kurma görevini yeniden, geçen yıl büyük hükümet karşıtı gösterilerin ardından görevini bırakan Saad Hariri'ye verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümeti kurma görevini yeniden, geçen yıl büyük gösterilerin ardından görevini bırakan Saad Hariri'ye verdi. Hariri, teknotratlardan oluşan bir kabine kurup, ülkede giderek derinleşen ekonomik krize çare bulmaya çalışacak.

50 yaşındaki Hariri, 128 üyeli parlamentoda, 65 milletvekilinin desteğini aldı.

Sünni Gelecek Hareketi, Şii Emel Partisi ve Dürzü lider Valid Cambolat'ın İlerici Sosyalist Hartisi'nin destek verdiği Hariri, "Umutsuzluk derecesinde zorluklar çeken Lübnan halkına, ekonomimizi, toplumumuzu ve güvenliğimizi tehdit eden çöküşü durdurmaya kararlı olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

Ülkenin en güçlü siyasi ve askeri grubu Hizbullah ise bir aday göstermeyi reddetti ancak "olumlu iklimi koruyacağını" açıkladı.

Hariri hükümeti kurmayı başarırsa, üçüncü kez başbakanlık görevini üstlenecek.





Gösteriler bir yıl önce başladı

Lübnan'da protestocular, ekonomik sorunların ağırlaşmaya başladığı geçen yılın Ekim ayında, siyasi sistemin tamamen değişmesi talebiyle eylemler yapmaya başladı.

Daha sonra Lübnan'ın sorunları, koronavirüs salgını ve 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen dev patlamayla daha da ağırlaştı.

Hükümetin ihmalle suçlandığı patlama sonrası, Hariri'nin halefi Hassan Diab da istifa etti.

Diab'ın yerine görevlendirilen Mustafa Adib ise partiler üstü kabinesine yeterince destek alamayınca hükümet kurma girişimlerinden vazgeçti.

Bu durum, Lübnan'ın acilen reform uygulamak ve yolsuzluklara engel olma karşılığında milyarlarca dolar uluslararası yardım alacağı Fransız inisiyatifine darbe vurdu.

Saad Hariri ise Fransız planında belirlenen "ekonomik ve mali reformları" uygulayacak bir hükümeti, kısa sürede kurmayı vadetti.





Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri

Hariri'nin bir önceki görev döneminde Lübnan ekonomisindeki çöküş başlamıştı.

Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olan Lübnan'da ekonomik büyüme sıfıra düşmüş, Amerikan doları sıkıntısı nedeniyle çıpalanan para birimi Lübnan Sterlini, karaborsada değer kaybetmişti.

İşsizlik ve yoksulluk artarken, halk hükümetin en temel hizmetleri bile sağlayamamasına tepki göstermişti.

Hariri ve hükümeti istifa etmeden önce, para toplayabilmek için sesli WhatsApp aramalarına vergi koymayı teklif etmişti.

Protestolar hızla uzun süredir yolsuzluk, israf, kötü yönetim ve ihmalle suçlanan birçok Lübnanlı siyasi elite karşı, ulusal bir isyana dönüşmüştü.

Protestocuların başlıca taleplerinden biri de bir teknokrat hükümeti kurulmasıydı.

Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi

Umutsuzluk, Hükümet, İstifa, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı Dinlenme tesisinde doğurduğu bebeği çöpe atıp yolculuğuna devam etti! Evlat katili kadın yakayı ele verdi Büyükçekmece'de düşen uçağın kayıtlı olduğu firma, valiliğin 'motor arızası' açıklamasını reddetti Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı
Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler         
16:20
11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı         
16:05
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Yargıtay, el hareketi yapıp Yargıtay, el hareketi yapıp "Nah alırsın" demeyi suç saydı         
14:44
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 16:48:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saad Hariri: Lübnan'da hükümeti kurma görevi geçen yıl istifa eden eski başbakana verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei