Son Dakika Haberleri: Saadet Adayı Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız

Saadet Adayı Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız

1 saat önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak projelerle istihdam alanlarında katkı sağlanacağına hedefliyor.

Saadet Adayı Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız, System.String[]
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak projelerle istihdam alanlarında katkı sağlanacağına hedefliyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası yetkililerine ziyarette bulunan Saadet partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, projeleri hakkında bilgi verdi. Aslan, hayata geçirecekleri projeler ile hem istihdam ve hem de belediyeye gelir sağlayacaklarını belirttiç

Üretim tesisi kurulacak

Projelerinin belediyeye devlete yük olmak yerine istihdam ve ekonomik anlamda destek olacağını belirten Aslan, "Fazla para harcanan kalemler var. Biz bunun önünde geçmek adına ciddi bir proje hazırladık. Kilitli parke, peyzaj ürünleri olan çiçek, ağaç ve çim için bir üretim tesisi kuracağız. Bu şekilde hem Urfa'nın ihtiyacını karşılayacağız hem de çevre illere satıp belediyemize gelir sağlayacağız" dedi.

Hem belediyeye gelir olacak

Kuracakları üretim tesisi ile birlikte yüzlerce kişilik istihdam sağlayacaklarını da aktaran Aslan, "Bu üretim tesisimizde sadece üretim olmayacak bunun yanında istihdam sağlayacak. Burada yaklaşık 150 kişi istihdam edilecek. Bu tesis bir yandan belediyeye gelir sağlarken diğer yandan da kendi bünyesinde çalışan personelin giderini de karşılayacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

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