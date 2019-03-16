Saadet Adayı Aslan, "Seçim Sürecinin Projeler ve Barış Dili Kullanılarak Geçmelidir"

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Seçim sürecinde projeler ve barış dili kullanılarak geçmesi gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Seçim sürecinde projeler ve barış dili kullanılarak geçmesi gerektiğini belirtti.



31 Mart yerel seçimleri çalışmaları sürdüren Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan seçim süreci soyunca projeler ve barış dili kullanılması gerektiğini belirtti.



Nezaket ve proje vurgusu



İnsanların özel yaşamını hedef alan paylaşımların hiç kimseye bir faydası sağlamadığını aktaran Aslan, "Seçim süreci projeler ve barış dili kullanılarak geçmelidir. Bana destek veren tüm Karaköprülülere teşekkürlerimi sunuyorum. Çirkin ve özel yaşamı hedef alan paylaşımlar kimseye yakışmaz. Bizim dilimiz her zaman nezaket ve projeler üzerine olacaktır "diye konuştu. - ŞANLIURFA

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