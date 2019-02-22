Saadet İzmit'e Asılıyor

2014 yerel seçimlerinde aday olduğu ilçede %21 oy alarak dikkatleri üzerine çeken Ahmet Özen'i İzmit Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Saadet Partisi İzmit meclis listesini de güçlü isimlerden oluşturdu.

İLK SIRA PAŞA'NIN

Listenin ilk sırasında Mehmet Ali Paşa'nın sevilen isimlerinden Mustafa Gümüş'ün oğlu Paşa Ali Gümüş yer aldı. İnşaat mühendisi olan Gümüş aynı zamanda partisinin bir dönem milletvekili adaylığını da yaptı. Halen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Paşa Ali Gümüş Mehmet Ali Paşa'da çok etkin bir isim olarak bilinmekte.

İKİNCİ SIRADA BİR BAYAN

Saadet Partisi ikinci sırada bir bayan adaya yer vermekte. Van eski belediye başkanlarından Fetullah Erbaş'ın kızı ve aynı zamanda ASKON Kocaeli Şube Başkanı Avukat Ömer Faruk Yıldırım'ın eşi olan mali müşavir Emine Erbaş Yıldırım Saadet'in ikinci sırada güvendiği bir isim. Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olan Yıldırım aynı zamanda partisinin milletvekili adaylığı görevinde de bulundu.

ALİKAHYA'YA GÜÇLÜ İSİM

Alikahya'nın sevilen simalarından olan Ahmet Gökmen listede kendisine üçüncü sıra adayı olarak yer buldu. Gökmen özellikle son beş senedir İzmit Belediyesi Meclis toplantılarını meclis üyesi olmamasına rağmen sıkı takip etmesi ve başta Alikahyalıları ve İzmit'i bu toplantılar hakkında bilgilendirmesiyle adından söz ettirmişti. Alikahya tarafından çok sevilen bir isim olması Gökmen hakkında güçlü bir aday yorumlarına sebep oluyor.

İL SKM BAŞKANI DA KONTENJANDA

Kontenjan listesinde bir dönem Kocaeli Barosu'nda etkin olan, İzmit'in saygıdeğer avukatlarından Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Avukat Alaattin Çakmak da yer alıyor. Aynı zamanda İl SKM Başkanı olan Çakmak partisinin bir dönem milletvekili adaylığını da yaptı.

ÖMER YELMER SAADET'TE

Listenin en dikkat çekici ismi şüphesiz Ömer Yelmer. Yelmer bu dönem Saadet'in İzmit belediye meclis listesinde kontenjan ikinci sıra adayı yapıldı. Kandıra Arsa Ofisi sahibi Yelmer'in aynı zamanda güreş ağalığı da yaptığı bilinmekte.

İzmit'in geniş kesimi tarafından bilinen ve çok sevilen Yelmer bu seçim Saadet'in sürprizi oldu.