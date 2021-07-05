Üye Girişi
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı

05.07.2021 09:15

Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı UCİM, 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni Erzurum'da açtı Türkiye genelinde çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eden UCİM Derneği'nin 4'üncü önleme merkezi Erzurum'da açıldı.

Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı

UCİM, 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'ni Erzurum'da açtı

ERZURUM - Türkiye genelinde çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele eden UCİM Derneği'nin 4'üncü önleme merkezi Erzurum'da açıldı. Açılış konuşmasını yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan gözyaşlarını tutamadı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında toplanan bağışlarla Erzurum'da önleme merkezini açtı. Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent'te bulunan önleme merkezinin açılışına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.

İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde, başta çocuklar ve ebeveynler olmak üzere çeşitli meslek gruplarına sahada eğitimler verilecek, ihmal ve istismar üzerine kamu spotları, videolar, kitapçıklar hazırlanarak, internet üzerinden ve sahada bizzat kişilere ulaşılacak. Özellikle ebeveynler, çocuklar, muhtarlar, avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları ve öğretmenlere eğitimler vererek ihmal ve istismara karşı mücadele verecek olan merkez, bünyesinde çok sayıda avukat, doktor ve psikolog görev alacak.

Açılış konuşmasını yapan UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, "İlkini İzmir'de açtık, ikincisini Konya'da, üçüncüsünü İstanbul'da bugün dördüncüsünü Erzurum'da açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Herkesin hayatında belli dönüm noktaları vardır. Banim hayatımdaki dönüm noktam UCİM'le tanışmak oldu. 2017 yılında çocuklar için kendini adayan, çocukların kılına bile zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim diyen Saadet Öğretmenimiz bir meşale yaktı ve o meşaleyi Yücel Ceylan da o meşaleyi sırtlanarak UCİM'i kurdu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sonuna kadar destek olacaklarını ifade eden Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, "Erzurum'da bir önleme merkezi açıldı. Burada çok büyük bir emek var. Katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sonuna kadar sizlerin yanındayız ve destekçiniziz" şeklinde konuştu.

UCİM'in çok önemli bir konumda olduğunu belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "UCİM Erzurum ekibinin bu konuyla ilgili çalışmaları, faaliyetleri bizim hoşumuza gitti. Bizler görevimiz gereği yerel yönetimler olarak bölgemizde faaliyet gösteren bütün STK'larla iletişim halindeyiz ama UCİM'in şöyle bir özelliği var; onlar bizim kavram olarak melek dediğimiz çocukların önümüzdeki süreç içerisinde hiçbir şekilde problemle karşılaşmamaları için bir önleme merkezi kuruyorlar. Sonraki süreçte başlarına bir şey geldiğinde hukuki, psikolog ve aile olarak yanlarında duruyorlar. Verilen bu mücadeleyi gördüğümüz zaman kayıtsız kalmamız mümkün değildi" açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuklar bizim kahramanımız. Artık çocuklar konuşmaya başladılar. Bize gelen mesajlarda 35-40 yaşın üstünde binlerce kadın, erkek yaşadıkları cinsel istismarın mesajını attığı gün üstümden 6 gün boyunca pijamalarımı çıkarmadığımı fark ettim. Bunları ruh sağlığı uzmanlarımızla incelediğimizde yüzde 53'ünün annesinin bu durumu örtbas ettiğini, geriye kalan yüzdenin de bu durumu kendi içinde hesaplaştığını öğrendik. Anladık ki şu anda çocuklar susmuyorlar. Biz mahkeme koridorlarına gittiğimizde ebeveynler şikayetlerinden vazgeçerken o küçücük çocuklar 'ben şikayetçiyim hakim amca hakime teyze' diyorlar. Kahraman bizler değiliz kahraman olan konuşan, kendilerine yapılan fenalığa ses çıkartan çocuklar" ifadelerini kullandı.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da konuşmasında çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından UCİM tarafından protokol üyelerine plaket takdim edildikten sonra 'İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı
Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı

Öğretmen, Aziziye, Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu 09:37 Kaza yerinde ölçüm yapan polis memuru, başka bir kaza sonucu şehit oldu Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum 09:11 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla 08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı 08:20 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi 01:04 Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı 23:51 Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi 22:27 Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi

Son Dakika Haberleri
10:03 Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı
09:51 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı
09:38 Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
09:23 Bir garip jigolo vurgunu! Dolandırdıkları delikanlıyı, çıplak fotoğrafları ile tehdit ettiler
09:14 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi
09:10 Berfu Yenenler'in,küçük göğüs isyanı: İki çocuk doğurdum, küçük memelerimle mutluyum
08:58 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı
08:54 Küçükçekmece'de korkutan metrobüs kazası! Yaralı sayısı çok fazla
08:24 Muharrem İnce için siyasi yasak talebi! Silivri savcısı, 8 yıl önceki olayı öne sürdü
08:19 İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı Yeni aşıklar Selin Şekerci ve İbrahim Selim baş başa tatile çıktı         
09:39
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar Mavi bikinisiyle kamera karşısına geçti! Hadise'den olay yaratacak göğüs dekolteli pozlar         
23:25
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi         
19:00
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 10:12:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Öğretmen açılışta gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement