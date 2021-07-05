Saadet öğretmen: Artık çocuklar konuşmaya başladı - Son Dakika

ERZURUM'da hizmete giren 'Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nin açılışında konuşan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, artık çocukların konuşmaya başladığını belirterek, "Bize gelen mesajlarda 35-40 yaşın üstünde binlerce kadın ve erkek yaşadıkları cinsel istismarı anlatıyor. Mesajları geceler boyu okudum ve bunları ruh sağlığı uzmanlarımızla incelediğimizde yüzde 53'ünün annesinin bu durumu örtbas ettiğini, geri kalan yüzdenin ise bu durumla kendi içinde hesaplaştığını öğrendik. Anladık ki şu anda çocuklar susmuyorlar" dedi.

İzmir'de görev yaptığı okulda 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran öğretmen Saadet Özkan tarafından İzmir, Konya ve İstanbul'dan sonra Erzurum merkez Aziziye ilçesinde de 'Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi' açıldı. Açılışa protokol üyeleri, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, kent sakinleri, çocuklar ve gönüllüler katıldı. Törende konuşan Saadet Özkan, çocukları ve aileleri cinsel istismara karşı bilinçlendirmeyi, cinsel istismara uğrayan çocuklara destek olmayı ve cinsel istismarın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. İstismarcıların tehditlerinden korkmadıklarını ve yakında köklerini kazıyacaklarını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu: