Saadet Öğretmen Çocuk İstismarını Önlemenin Yollarını Anlattı

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bir şeyi hep birlikte değiştirmeliyiz. Çünkü çocuklarına sahip çıkmayan ülkelerin sonu karanlıktır. Bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız. Bu bizim kaderimiz değil. Siz değişirseniz kaderiniz de değişir. Bunları hep birlikte görmek zorundayız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır." dedi.



Özkan, İstinye Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde verdiği "Çocuk İstismarı ile Mücadele" konferansında, kendisine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü de getiren tecrübesini anlattı.



Kişisel eğitimini tamamladıktan sonra bir köy okulunda öğretmenlik yaparak, çocukların hayatlarına dokunmak istediğini dile getiren Özkan, "Ücretli öğretmen olarak başladığım köy okulunda zamanla bir tuhaflık olduğunu anladım. Bir öğretmen, 22 yıldır aynı okulda görev yapıyor. 4 kuşaktır köydekilere eğitim veriyor. Okulu fiziki olarak değiştirmeye başladım ama bir tuhaflık vardı. Anneler okula gelmek istemiyordu, çocuklar konuşmuyordu. Her gelen öğretmen bir şekilde köyden ayrılıyordu." diye konuştu.



Özkan, şüphelerinin üzerine gittiğini ve bahsi geçen öğretmenin, okuldan yaşları 6 ila 11 arasında değişen 6 çocuğa pornografik film izlettiğini ve cinsel olarak istismar ettiğini anladığında şikayetçi olduğunu ifade etti.



Öğretmenin, bir süre sonra tahliye edilmesinin ardından mücadeleyi bırakmadığını ve ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışarak farkındalık oluşturduğunu ve zanlının tutuklandığını anlatan Özkan, söz konusu öğretmenin sonunda 82 yıl 6 ay hapis cezası aldığını söyledi.



Özkan, öğretmenin sadece sınıftan sorumlu olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ben köyün imamına, muhtarına, kahvehanesine gittim. Anne-baba eğitimlerine başladım. Köyde bir şey vardı. Bu çocukları bu kadar yalnız bırakan neydi? Bu çocuklar işlendiğinde hepsi değerlidir. Bir şey yanlış gitmiş ve bu köyde alkolizm, kadın şiddeti de olmuş, kimse bu duruma 'dur' dememiş. Bu kişi, okulun hem idarecisi hem de öğretmeniydi. Benim bunları çözmem de biraz zaman aldı. Maalesef bize akademilerde 'istismarcıyı nasıl tanırsınız?' eğitimleri verilmediği için, bir şeylerde eksiktik." ifadelerini kullandı.



Öğretmenlerin daha özverili olması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bulunduğunuz yerde ışık olun, çocuklar için emek harcayın. Oradaki insanların kendilerini ifade edebilmesi için çaba harcayın. Öğretmenlik bu. Biz böyle mi kurduk bu vatanı." görüşünü dile getirdi.



Özkan, fark etme ve önleme tedbirlerinin harekete geçmesi gerektiğini anlatarak, çocuk istismarının tek başına yargıyla da çözülemeyeceğini söyledi.



Korkunç istismarla karşı karşıya kaldığında bunu ispatlamak için çok çaba harcadığını ifade eden Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tespit ettiğiniz çocuk kadarını kurtarabiliyorsunuz. O yüzden bizim iyi gözetmenler olmamız, iyi örgütlenmemiz gerekiyor. Çocuklarım olayı ispatlamaya çalıştığımız süreçte kendilerince beni korudular. Çocuğun yüzünü öptüm ve dedim ki 'Senin ve toplumun yüzüne bakabilmek için bu mücadeleye gireceğim.' Bana atılacak her iftiraya da hazırdım. Bu çocuklara bunu yapanlara karşı toplum olarak seferber olmalıyız. Neydi bizi bu kadar sessiz yapan ve acılardan besleyen? Ne oldu da biz böyle olduk? Ne oldu da çocuklara sırtımızı döner olduk? Ne oldu da sadece telefon ekranlarına bakar olduk? Ne oldu da onları görmezden geldik? Bir şeyi hep birlikte değiştirmeliyiz. Çünkü çocuklarına sahip çıkmayan ülkelerin sonu karanlıktır. Bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız. Bu bizim kaderimiz değil. Siz değişirseniz kaderiniz de değişir. Bunları hep birlikte görmek zorundayız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır."



Özkan, konferans sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

