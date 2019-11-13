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Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkçe Öğretmeni Saadet H. (25), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi. Saadet öğretmenin, ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler, gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan" paylaşımı yaptığı belirtildi.

MEB, mobbing iddiaları ile ilgili olarak Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı. Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,


Gaziantep, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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