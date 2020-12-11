Saadet Parti'li Karaduman: "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır" - Son Dakika

Saadet Parti'li Karaduman: "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır"

11.12.2020 16:33
Saadet Parti'li Karaduman:

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 yılı bütçesini eleştirerek "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 yılı bütçesini eleştirerek "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda, herkesin hayatını yakından ilgilendiren 2021 bütçesinin görüşüldüğünü ifade etti. 83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken bütün toplum kesimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Karaduman, kaynakların adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğini, aksi halde sorunların kaçınılmaz olduğunu aktardı. "2021 yılı bütçesinde gelirlerin yüzde 86'sını vatandaştan alınan vergiler oluşturmaktadır." diyen Karaduman, vatandaşın bir cebinde faizin, rantiyenin, diğer cebinde devletin eli olduğunu söyledi.

Vatandaşın gelirinin üçte ikisinden fazlasının faize ve vergilere ayrıldığını iddia eden Karaduman, bir kişi ayın 22 gününü faiz ve vergiler için çalışıyorsa 8 gününü kendisi için çalıştığını öne sürdü. Karaduman, 2021 yılı bütçe açığının 245 milyar lira olarak hedeflendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu durum 2021'in Ocak ayından itibaren yüksek vergi artışları ve yeni bir zam yağmurunun kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak, halkımıza yeni acı reçeteler sunmaktan başka hiçbir şey ortaya koymayacaktır. Bu şartlar altında üç ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe, ümit ediyoruz ki Meclis'ten geçemeyecektir. 2021 yılının seçim yılı olduğu açıkken, bu ekonomik şartların bir kışı daha kaldıracak gücü bulunmadığı ortadayken yapılacak en güzel hamle bu bütçenin Genel Kurul'dan geçmemesi olacaktır. Çünkü bütçeler aynı zamanda bir güvenoyudur. Bu haliyle 2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır. Saadet Partisi olarak vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayamayacak, özellikle büyük bir yoksulluğa mahkum edilen insanlarımızı yaşanabilir bir hayata sevk etmeyecek hiçbir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu bütçeyi de kabul etmemiz asla mümkün değildir."

Saadet Partisi, Milletvekili, Konya, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

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