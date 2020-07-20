Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Aşırı halsizlik ve ateşten dolayı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, şüphe üzerine yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.

"BİR SÜRE HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA KALACAĞIM"

Saadet Partili Karaduman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam aşırı halsizlik ve ateşten dolayı kaldırıldığım hastanede yapılan Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Bir süre hastanede tedavi altında kalacağım. Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah. Arayan, dua eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:31 

Son Dakika Politika Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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21:29
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
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18:32
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