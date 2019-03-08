Son Dakika Haberleri: Saadet Partili Adaydan Hizmet Vurgusu

Saadet Partili Adaydan Hizmet Vurgusu

1 saat önce

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında sınır ilçesi Ceylanpınar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partili Adaydan Hizmet Vurgusu, System.String[]
Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında sınır ilçesi Ceylanpınar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ceylanpınar halkı tarafından karşılanan Cevheri, Ceylanpınar'ın Şanlıurfa için çok önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "Ceylanpınar'ımızı daha güzel yerlere taşıyacağız" dedi.

Vatandaştan tam destek

Gittiği her ilçe her mahalle ve sokakta herkesle görüşen ve 'Seni başkan yapacağız. Gönlümüz seninle' gibi destek sloganları alan Cevheri, hep beraber Şanlıurfa'ya ve ilçelerine hizmet edeceklerini belirterek, vatandaşın hizmetkarlığını yapmaya geldiklerini belirtti.

Biz anlayışı ile çalışacağız

Esnaf, vatandaş ve STK ziyaretleri kapsamında gittiği her yerden destek sözü alan Cevheri, Şanlıurfa için projelerini de anlatıyor. Vatandaşların, 'Şanlıurfa'yı artık temiz ellere teslim edeceğiz' söylemlerine karşın Cevheri, "Ben sizinle birlikte Şanlıurfa'yı yöneteceğim. Ben anlayışı değil biz anlayışı ile çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Politika
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