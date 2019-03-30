Saadet Partili Adayın Mitingini 1 Kişi Dinledi
25 dakika önce
Bilecik'te Saadet Partisi'nin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinledi.
Bilecik'te Saadet Partisi'nin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Saadet Partisi'nin Yenipazar Belediye Başkan adayı Nureddin Şirin, seçime saatler kala ilçe meydanında bir konuşma yaptı. Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayan Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
(Özlem Özmen/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
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