Saadet Partili Asiltürk, Kovid- 19'dan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

19'dan hastaneye kaldırıldı
SAADET Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, koronavirüse yakalandı. Asiltürk, koronavirüs nedeniyle gelişen zatürre sonrası nefes darlığı şikayetleri üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saadet Partililer ve Asiltürk'ün sevenleri, sosyal medyadan 'geçmiş olsun' paylaşımlarında bulundu.
Caner ÜNVER/ANKARA, -
Kaynak: DHA
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