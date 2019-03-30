Saadet Partili Belediye Başkan Adayının Mitingini 1 Kişi Dinledi
27 dakika önce
Saadet Partili Belediye Başkan Adayının mitingini 1 kişi dinlediBİLECİK - Bilecik'te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinlerler, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Saadet Partili Belediye Başkan Adayının mitingini 1 kişi dinledi
BİLECİK - Bilecik'te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinlerler, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Saadet Partisi'nin Yenipazar Belediye Başkan Adayı Nureddin Şirin, seçime saatler kala ilçe meydanında bir konuşma yaptı. Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayana Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:34 Kaynak: İHA
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