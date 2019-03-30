Saadet Partili Belediye Başkan Adayının Mitingini 1 Kişi Dinledi

Saadet Partili Belediye Başkan Adayının mitingini 1 kişi dinlediBİLECİK - Bilecik'te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinlerler, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Saadet Partili Belediye Başkan Adayının mitingini 1 kişi dinledi



BİLECİK - Bilecik'te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinlerler, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde meydana geldi. Saadet Partisi'nin Yenipazar Belediye Başkan Adayı Nureddin Şirin, seçime saatler kala ilçe meydanında bir konuşma yaptı. Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayana Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi

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