Saadet Partili gençlerden Doğu Türkistan'a destek - Son Dakika

Saadet Partisi Giresun Gençlik Kolları tarafından Doğu Türkistan'a destek için "Sessiz Çığlık" eylemi gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Gençlik Kolları Başkanı Bilal Aydın, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne karşı Giresun halkı ve insan haklarına inanan herkesin bu konuya duyarlılık göstermelerini istedi.

Aydın, Doğu Türkistan halkına yapılan zulümlere asla sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, "Zulüm ebedi olmaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zulme ortak olmamak ve zalimin karşısında dimdik durmak için herkesi sessiz çığlımıza ortak olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.