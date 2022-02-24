Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti

24.02.2022 13:01

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Ukrayna-Rusya arasındaki krizin çözümünde Türkiye'ye önemli görev düştüğünü söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Ukrayna- Rusya arasındaki krizin çözümünde Türkiye'ye önemli görev düştüğünü söyledi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın müdahalesini eleştiren İriş, "Rusya kuvvetim var, gücüm var, silahım var alırım' diyor. Aynen Kırım'da yaptığı gibi. Herkes böyle yaparsa ne olacak bu işin sonu." dedi.

İriş, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile yakın ilişkileri olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan gerginliğin en kısa sürede zararsız şekilde sonlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getiren İriş, Türkiye'nin barışın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Diplomasinin kullanılarak yaşanan çatışmaların sonlandırılması gerektiğini anlatan İriş, şunları kaydetti:

"Çok dikkatli adımlar atılarak, diplomasiyi ciddi şekilde kullanarak sonuna kadar diplomasiyi yürütülmeli. İşin içinden daha fazla kan dökülmeden çıkılmalı. Bu işin sona vardırılması lazım. Eminim ki Türkiye'miz bu konuda önemli bir rol oynayacaktır. Yaşanan bu pozisyonda Türkiye en etkin rolü oynaması gereken ülke.

Amerika, 20 bin kilometreden geliyor burada burnunu sokuyor, Avrupa kısmen önemli ancak biz denizden komşuyuz bu sorunun sulh ile çözülmesinde, daha fazla can kaybı yaşanacak olayların önüne geçilmesi adına ülkemiz çok ciddi diplomatik ilişkiler geliştirecektir. Buradan mümkünse en az zararla çıkılmasında başarılı olarak çıkabilecek bir ülkeyiz ve bu mümkündür. Biz yapılmasını istiyor ve temenni ediyoruz."

Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti
Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti
Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partili İriş, Ukrayna-Rusya krizi çözümünde Türkiye'nin önemli rol oynaması gerektiğini belirtti - Son Dakika


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