Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı - Son Dakika

Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı

26.11.2020 13:37
Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı, System.String[]

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 saygınıyla ilgili "hayret verici bir süreç yönetimine" şahit olduklarını savundu.

Kovid-19 vaka sayısının, dün 28 bin olarak açıklandığını ifade eden Karaduman, "Bu süreç göstermiştir ki iktidar, kriz yönetimi konusunda yetersiz kalmıştır. Kötü bir kriz yönetiminin nasıl olacağı bütün ülkeye gösterilmiştir." görüşünü öne sürdü.

Darda kalan esnafa, bankalara borçlanma dışında başka bir seçenek gösterilmediğini savunan Karaduman, "Devlet, zor zamanda vatandaşının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" diye sordu.

Karaduman, vatandaş geçim derdiyle boğuşurken, holdinglerin milyarlık borçlarının bu dönemde de silinmeye devam ettiğini, iktidarın, mağduriyet yaşayan vatandaştan değil, holdinglerden yana tavır takındığını iddia etti.

Ekonomi ve hukuk alanında ciddi bir yozlaşma, tıkanma yaşandığını ileri süren Karaduman,"(Hukuk ve ekonomide yeni reform yapacağız) söylemi, bu tıkanmışlığın, bitmişliğin itirafıdır. İktidar (ekonomi ve hukukta reform yapacağız) söylemiyle, iktidara yeni gelmiş gibi bir intiba oluşturarak vatandaşın aklıyla dalga geçmekten vazgeçmelidir. Artık bakan, genel müdür değişiklikleri bir işe yaramadığı gibi sorunları ortadan kaldırmaya da yetmemektedir. Mesele isimlerin, kişilerin değişmesi değil mesele; anlayışın, sistemin ve zihniyetin değişmesidir. Çünkü daha köklü, derin, kapsamlı bir değişikliğe acilen ihtiyaç var." diye konuştu.

Karaduman, bir soru üzerine, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Ankara'nın girişimleriyle askerlerin bu yanlıştan vazgeçtiğini dile getiren Karaduman, "Umarım böylesi hukuk dışı uygulamalar bir daha yaşanmaz." dedi.

Saadet Partisi, Akdeniz, Hukuk, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı - Son Dakika


Son Dakika

Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı         
13:35
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı         
11:11
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı         
10:44
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei