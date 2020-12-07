Saadet Partili Karaduman, asgari ücretin 8 bin lira olmasını önerdi - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, asgari ücretin işvereni de zor duruma düşürmeyecek şekilde 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-İş'in dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 482 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 86 lira olarak açıkladığını aktaran Karaduman, "Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekle bir ilgisi yoktur. Gerçek enflasyon yüzde 40 oranındadır. Asgari ücrete yapılan zamların da bu orana göre yapılması gerekir. Asgari ücret yoksulluk sınırı üzerinden belirlenmelidir. Sosyal devleti olmanın adabına uygun bir şekilde vatandaşları memnun edecek bir zammın yapılması gerekir." dedi.

Asgari ücret bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaduman, işvereni de zor duruma düşürmeyecek şekilde asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

Karaduman, bugünkü şartlarda asgari ücretle çalışanlar geçimini sağlamadığı gibi işverenlerin de istihdam sağlamada zorluklar yaşadığını ileri sürdü.

Asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmamasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini de aktaran Karaduman, vergilerin gelire göre alınmasını istedi.