Saadet Partili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ayasofya'nın siyasete değil cami olarak ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Karaduman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi, psikoloji ve sağlık alanlarında ülkeleri tehdit ettiğine dikkati çekti.

Salgının, ilaç sektöründe nitelikli teknik ekip, tesis ve sürdürülebilir yönetim anlayışının önemini de ortaya koyduğuna işaret eden Karaduman, Kovid-19'a karşı bütün dünyanın aşı, serum ve ilaca eşit şekilde, zamanında ulaşamayacağını belirtti.

Karaduman, sıcakların artmasıyla virüsün canlı kalabilme süresi ve bulaşma riskinin, bir miktar azalsa da yok olmadığını vurguladı. Kovid-19'un her zaman bir tehdit olmaya devam edeceğini dile getiren Karaduman, bu nedenle ülke olarak aşı, anti serum, ilaç ve biyoteknolojik ürünler ile üretim teknolojisine her zaman ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Elindeki fotoğrafları gösteren Karaduman, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler ve Deney Hayvanları laboratuvarlarının, aşı ve anti serum üretimine uygun şartlar taşımadığını, burada üretilen ürünlerin vatandaşın sağlığını tehdit ettiğini öne sürdü.

Abdulkadir Karaduman, bir gazetecinin "İYİ Parti Grubunun TBMM Genel Kurulunda Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik verdiği araştırma önergesine" ilişkin sorusunu yanıtlarken, iktidarın, vatandaşın Ayasofya'ya yönelik hassasiyetini farklı dönemlerde olduğu gibi son dönemde de istismar ettiğini savundu.

Karaduman, "Genel Kurulda Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili önergeye iktidarın ret oyu vermesi en hafif ifadeyle ikiyüzlülüğün apaçık göstergesidir. Saadet Partisi olarak iktidarın Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmasına yönelik adımlarını destekleyeceğiz. Ama iktidar Ayasofya'yı konuşmak için değil açmak için gayret göstermelidir. Ayasofya siyasete değil ibadete açılmalıdır." diye konuştu.