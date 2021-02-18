Saadet Partili Karaduman'dan "TBMM bünyesinde Uygur Dostluk Grubu oluşturulsun" önerisi - Son Dakika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, acilen TBMM bünyesinde Uygur Dostluk Grubu oluşturulması önerisinde bulundu.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK terör örgütü tarafından Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, "Bu menfur katliamı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı lanetliyorum. Acılarımız üzerinden siyasi şov yapılmasını ibretle takip ediyoruz. Bu tutum ve davranışı doğru bulmuyor ve reddediyoruz." dedi.

Zulümlere ses çıkarması gereken iktidarın, Doğu Türkistanlıların sesini kısmaya çalıştığını ileri süren Karaduman, şunları kaydetti:

"Bugün Çin'den sorulması gereken hesabın, Doğu Türkistanlılardan soruluyor olması hangi aklın ve hangi vicdanın ürünüdür? İçerideki siyasi ittifaklar, dışarıyla olan para ilişkisi vesaire, sebebi ne olursa olsun bu zulüm karşısında iktidarın sessiz kalması asla kabul edilemez. Bu ülkeyi yönetenlere yakışan Çin severler partisini dinlemek değil, ailelerinden yıllardır haber alamayan Doğu Türkistanlıların arşı titreten feryadına kulak vermektir."

Türkiye'nin acilen gözlemci bir heyeti zulmün yaşandığı bölgeye göndermesi gerektiğini ifade eden Karaduman, " Japonya'da bile Uygur Dostluk Grubu bulunurken, TBMM'de hala bir Uygur Dostluk Grubu'nun oluşturulamamış olması aynı zamanda bir utanç sebebidir. Acilen TBMM bünyesinde Uygur Dostluk Grubu oluşturulmalıdır." diye konuştu.