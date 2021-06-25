Saadet Partili Karaduman partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman Saadet Partisi'nin herhangi bir ittifakın içinde olmadığını bildirdi.

Karaduman, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi'nin ülkenin temel problemleri ve sorunlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Vatandaşların isteklerini birebir dinlediklerini belirten Karaduman, "İnsanlarımızın da beklentisini karşılamak anlamında doğru bir siyaset tarzı belirlendi. Tartışmaların içerisinde bulunmayı özellikle ittifak tartışmalarının içerisine bulunmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Saadet Partisi herhangi bir ittifakın içinde değildir." dedi.

Karaduman, erken seçim ve ittifak tartışmalarının ülkenin gerçek meselelerini gölgelediğini ileri sürdü.

Yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini anlatan Karaduman, "Özellikle ittifak tartışmalarının ülkenin gündemini belirlediği bir süreçte partimizin durduğu yer 'Geçim İttifakı'dır. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızla bir araya geleceğimiz ittifak arayışı ve zemini aramak durumundayız. Partimiz tüm partilere eşit mesafededir. Yapıcı muhalefet dilini daha da güçlendirmeye ve bu zorlu süreci tersine çevirmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Geçim İttifakı'nın belirli çalışmalarını Edirne'de de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaduman, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla mücadelenin devam ettiğini aktardı.

Aşılamanın 18 yaşa kadar düştüğünü ve bunun da sevindirici olduğunu aktaran Karaduman, yerli aşı çalışmalarının önemli bir adım olduğunu ve devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Karaduman ve beraberindekiler toplantının ardından Saraçlar Caddesi'nde kurulan "Geçim İttifakı" standını ziyaret etti.

Ziyarette, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, il başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları üyeleri yer aldı.