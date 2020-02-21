Saadet Partili Karaduman:

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Çoğu zaman hayatını tehlikeye atarak göreve koşan polislerimizin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri yapmak en başta iktidar partisinin boynunun borcudur." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin sorunları anlattı.

Bir ülkede güvenlik kurumlarının yıpratılması halinde orada huzur ve barışın tesisinin mümkün olmayacağını belirten Karaduman, gelinen noktada, iktidar partisinin tüm devlet kurumlarını vesayet altında tutma politikasının güvenlik kurumlarını da yıprattığını öne sürdü.

Güvenlik kurumlarının, iktidar partisinin silahlı gücü gibi konumlandırılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karaduman, "Sürekli seçim malzemesi yapılan polislerimiz, maddi ve manevi tatmine ulaşamadığı gibi mevcut iktidar döneminde en problemli dönemlerini geçirmektedir." diye konuştu.

Çalışma şartlarının ağır olmasının polis memurlarının tavır ve davranışlarını doğrudan etkilediğini iddia eden Karaduman, "Polislerimiz için uzun mesai, bir yaşam tarzı haline getirilmiştir. Toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğimiz polislerimizin ek göstergelerinde mutlaka düzenleme yapılmalı. Çoğu zaman hayatını tehlikeye atarak göreve koşan polislerimizin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri yapmak en başta iktidar partisinin boynunun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Karaduman, KHK ile ihraç edilen ancak takipsizlik ve beraat kararı verilmesine rağmen işlerine geri döndürülmeyen polislerin de sosyal hayat içerisinde tecrit edilmelerini ortadan kaldıracak uygulamaların hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Abdulkadir Karaduman, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Emperyalist ülkelerin, Suriye'yi istikrarsızlık ülkesi haline getirdiğini belirten Karaduman, şunları söyledi:

"Dönemin ABD Başkanı'nın, Saddam'a, 'Kuveyt'in mutlaka Irak'ın olması gerektiği' noktasındaki tavsiyesi ne ise bugün ABD'nin Türkiye'deki iktidara Suriye ile ilgili söyledikleri de bundan başka bir şey değildir. Bu çatışmadan beslenecek olan Türkiye değil ABD'nin kendisi olacaktır. Türkiye'de sıkışmış siyasi zemini Suriye politikası ile açmaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanet olacaktır. Suriye'ye çözüm hamasetle değil diplomasiyle gelecektir."

Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Abdulkadir Karaduman, "İktidar toplumdan izole olmuş bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Vatandaşın 'açım' demesini hangi cümle ile örtebilirsiniz? Türkiye'de üretim ekonomisine geçiş şarttır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin değerlendirmelerine de değinen Karaduman, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün Türkiye'de uzlaşamadığı ve beraber hareket edemediği tek liderin Erbakan olduğunu söylemiş olması, aynı zamanda bu örgütün suç ortağı olduğunun itirafıdır. Malum terör örgütünün Erbakan'da bulamayıp Erdoğan'da bulduğu nedir? Bunun üzerine kafa yorulmazsa kısır tartışmaların üzerine çıkılamaz. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı noktasında bir kırk ayaktan bahsediliyorsa bu kırk ayağın tamamının da AK Parti olduğunu zaten Cumhurbaşkanı açıklamasıyla kendisi ifade etmiştir." diye konuştu.