Saadet Partili Karaduman, zam oranlarıyla memurların enflasyona ezdirildiğini öne sürdü - Son Dakika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Zam kararı açık bir şekilde ortaya koymaktadır ki, memurlarımız enflasyona ezdirilmiştir." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur ve memur emeklisine yapılan zam oranlarının, enflasyon rakamları ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

5. Dönem Toplu Sözleşme'den bugüne kadar ki sürede bazı gıda ürünlerine yapılan zamları anlatan Karaduman, "Bu zam kararı açık bir şekilde ortaya koymaktadır ki, memurlarımız enflasyona ezdirilmiştir." diye konuştu.

Karaduman, uzun yıllardır Türkiye'de asgari ücretin, açlık sınırının altında belirlendiğini, asgari ücretten gelir vergisi ile damga vergisi kesintileri yapıldığını belirterek, asgari ücretten vergi alınmamasını istedi.

Zorunlu aşı uygulamasının, mevcut koşullarda hukuken mümkün olmadığını savunan Karaduman, "Vatandaşlarımızın önemli bir kısmının aşılamaya tabi tutulmak istememesinin altında zihninde yatan soru işaretleri vardır. Bugün eğer siz gönüllülük üzerine insanların aşı olmasını talep ediyorsanız, o zaman öncelikle insanlarımızın zihninde aşı güvenilirliğiyle ilgili soru işaretlerini gidermeniz gerekir." görüşünü dile getirdi.