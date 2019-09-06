Saadet Partisi 2. Belediye Başkanları Toplantısı

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Başkanlarımız birbirlerine yardımcı olmalı"

ADANA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aynı partiden Türkiye'nin çeşitli yerlerinde belediye başkanı seçilen başkanların kendi aralarında birbirlerine ihtiyaçları noktasında yardımcı olmalarının halka hizmet açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin 2. Belediye Başkanları Toplantısı için geldiği Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden partisinden belediye başkanı seçilen isimlerle buluşarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Karamollaoğlu, ev sahipliğini Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın yaptığı 2. Belediye Başkanları toplantısı öncesi ilk olarak Arıkan Konağı'nda verilen sabah kahvaltı programına katıldı. Burada Kozanlı hemşehrileri ve partisinin belediye başkanları ile sabah kahvaltısını yapan Karamollaoğlu, daha sonra tarihi Kozan Kalesi'ne çıkarak bölgenin tarihi ve turistik noktaları ile belediyenin bu bölgedeki hizmetleri hakkında Başkan Kazım Özgan'dan bilgi aldı. Genel Başkan Karamollaoğlu'na burada yöreye özgü çıtımık kahvesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra eski başbakan, Refah Partisi'nin merhum lideri Necmettin Erbakan'ın adını taşıyan Kozan Kalesi eteklerinde bulunan ve belediye bünyesinde işletilen şelaleyi ziyaret etti.

Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile selamlaşan Karamollaoğlu daha sonra Kozan Belediyesi Sodes Düşler Alemi'nde verilen öğle yemeğine katıldı. Karamollaoğlu ve beraberinde partili belediye başkanları burada 2. Saadet Partisi Belediye Başkanları toplantılarını gerçekleştirdiler.

Saadet Partisi 2. Belediye Başkanları toplantısına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, "Eskiden de Refah Partisi döneminde Temel abimizin de katılımları ile böyle toplantılarımız olurdu. Bu geleneği bundan sonra inşallah devam ettiririz. Bugün burada yarın başka bir yerde olabilir. Bunun amacı hepimizin yaptığı güzel şeyler var. Tecrübelerimizi paylaşmak, dostluğu artırmak, kardeşliğimizi artırmak ve güç birliği etmek anlamında bu toplantılar önemli" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir belediye başkanının en önemli görevinin bulunduğu bölgedeki halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması olduğunu ifade ederek, "İnşallah bizim partimizin belediye başkanları halkımıza bu noktada en önemli hizmeti vereceklerdir ve vatandaşlarımız da inşallah bir beş yıl sonra bu belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun bizi çok daha imkanlarımızı geliştirerek rahat bir hayata kavuşturdular diye arkamızdan dua ederler" dedi.

Aynı partiden Türkiye'nin çeşitli yerlerinde belediye başkanı seçilen başkanların kendi aralarında birbirlerine ihtiyaçları noktasında yardımcı olmalarının halka hizmet açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Karamollaoğlu, " Sivas'ta göreve başladığımız dönemde bizim beş büyükşehir belediyemiz vardı. Konya, Şanlıfrarfa, Kahramanmaraş, Van ve Sivas. Beş ilde yapılan çalışmaları biz kısa bir başlangıçtan sonra hangi problemler ile karşılaşıyoruz, o problemleri çözebiliyorsak nasıl çözüyoruz, hangi konularda iş birliği yapabiliriz, tabii ki hizmetlerden bahsedildiğinde bir takım araç ve gerece ihtiyaç var. O zamanlar belediyeler kendi imkanlarından büyük bir kısmını yeri geldiği zaman bir başka belediyeye yardımcı olabiliyorlar. Sizler hepiniz özellikle ben tahmin ediyorum ki araç gerece ihtiyacınız var onun için paylaşmak burada önemli. Tabii ki uzak noktalardan araç nakletmek sizi yorabilir ama sizi üç beş yüz kilometre uzakta olması da sizi fazla yormamalı. O bölgedeki hemşehrilerimizin de hizmetlerden faydalanabilmesi için faydalı olur" diye konuştu.