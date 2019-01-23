Saadet Partisi 277 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
1 saat önce
Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisi
, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta sonu Ankara
'da düzenlenecek aday tanıtım programı öncesinde partinin 277 belediye başkan adayı belirlendi. Antalya
Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş
, Denizli
Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel
, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk
, Malatya
Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday gösterildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:36 Kaynak: AA
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