Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi 277 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Saadet Partisi 277 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

1 saat önce

Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi 277 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta sonu Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım programı öncesinde partinin 277 belediye başkan adayı belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Ali Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesine Süleyman Demirel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Levent Baştürk, Malatya Büyükşehir Belediyesine Osman Cemali Marasalı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Feti Pehlivan aday gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:36 Kaynak: AA

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