Saadet Partisi 574 belediye başkan adayını açıkladı
32 dakika önce
Saadet Partisi, 9'u büyükşehir, 37'si il, 420'si ilçe, 108'i belde olmak üzere, 574 belediye başkan adayını belirledi.
Saadet Partisi
, 9'u büyükşehir, 37'si il, 420'si ilçe, 108'i belde olmak üzere, 574 belediye başkan adayını belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43
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