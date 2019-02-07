Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi 574 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi 574 belediye başkan adayını açıkladı

32 dakika önce

Saadet Partisi, 9'u büyükşehir, 37'si il, 420'si ilçe, 108'i belde olmak üzere, 574 belediye başkan adayını belirledi.

Saadet Partisi 574 belediye başkan adayını açıkladı, System.String[]
Saadet Partisi, 9'u büyükşehir, 37'si il, 420'si ilçe, 108'i belde olmak üzere, 574 belediye başkan adayını belirledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 

Saadet Partisi, Ekonomi
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