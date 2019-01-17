Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi, 67 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Saadet Partisi, 67 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

46 dakika önce

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 67 Belediye Başkan Adayını Açıkladı, System.String[]
Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi.

Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı

Ormanlık Alanda Kesik Kolu Bulunan Oryantalin Kafatası da Bulundu 17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:12:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi, 67 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]