Saadet Partisi, 67 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
46 dakika önce
Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisi
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için 67 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi.
Saadet Partisi, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş
'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı
adayı Mehmet Erat, Aksaray
adayı Levent Serdar Şahin
, Burdur
adayı Musa Sayar, Elazığ
adayı Haluk Arslan
, Kırklareli
adayı Mithat Özdemir, Kırşehir
adayı Yusuf Turan
, Kilis
adayı Şerif Karakurt
, Niğde
adayı Nihat Altıparmak
, Osmaniye
adayı Ömer Yağmur, Sivas
adayı Melih Seçilmiş ve Yalova
adayı Resul Genç
oldu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:26 Kaynak: AA
Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu
YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı
Ormanlık Alanda Kesik Kolu Bulunan Oryantalin Kafatası da Bulundu
17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı